Cooperazione: Sereni, politica deve saper dialogare per trovare soluzioni alle sfide

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Viviamo in un tempo caratterizzato da complessità e incertezza, la complessità è figlia della globalizzazione, dell’innovazione tecnologica, di sfide transnazionali che stiamo affrontando e che aumentano le interconnessioni tra Stati. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni intervenendo in video agli Incontri Riformisti 2021 promossi a Eupilio, in provincia di Como, dall’Associazioni di cultura politica LibertàEguale MilanoLombardia, Circoli Dossetti, Associazione democratici per Milano. “Ci confrontiamo quotidianamente con l’incertezza - ha proseguito Sereni - poiché l’ordine e le regole che hanno contraddistinto il sistema internazionale degli ultimi trent’anni sono stati messi in discussione. La pandemia ha accelerato dinamiche e criticità che erano già in atto sul sistema internazionale, ma ha anche favorito l’emergere di nuove tendenze". La crisi pandemica, ha detto ancora la vice ministra, "ha poi acuito la competizione internazionale in atto ma ha anche favorito una straordinaria collaborazione scientifica internazionale, che ha permesso lo sviluppo di vaccini in meno di un anno". (segue) (Res)