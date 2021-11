Brexit: Abi, online la guida su cosa cambia per pagamenti e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa cambia per trasferimenti di denaro, come bonifici e addebiti, da e verso il Regno Unito? E per pagamenti e prelievi oltre Manica? Quali le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea per la gestione dei propri investimenti e risparmi? A questi aspetti in tema di servizi bancari e di pagamento è dedicata l'infografica 'Brexit, le maggiori novità in 6 punti' per supportare i cittadini nella loro operatività. Realizzata dall'Abi in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, questa nuova infografica attraverso domande e brevi risposte mira a rappresentare cosa cambia per i clienti nella gestione delle operazioni bancarie, degli investimenti e dei contratti di assicurazione già stipulati dopo che il Regno Unito, a partire dal primo gennaio 2021, è uscito dall'Unione doganale e dal Mercato unico Ue. L'iniziativa sviluppata nell'ambito del progetto Trasparenza semplice, che prevede la realizzazione e diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, ha l'obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini. In formato digitale, l'infografica è disponibile online sul sito dell'Abi nella pagina dedicata, ed è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unc). (Rin)