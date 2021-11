Economia: Confindustria, investimenti diretti esteri crescono ai livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Investimenti diretti esteri (Ide), che rappresentano uno dei principali mezzi attraverso cui si sono costruite le catene globali del valore e sono al centro dell'accelerazione della dinamica del commercio mondiale, sono crollati del 35 per cento, sotto il peso dell'incertezza esplosa con la pandemia. L'inversione di tendenza sembra già iniziata nei primi due trimestri del 2021, essendo i flussi mondiali di ide tornati a crescere ai livelli pre-Covid. È quanto emerge del rapporto 'La manifattura al tempo della pandemia. La ripresa e le sue incognite' del centro studi di Confindustria, secondo cui le prospettive per l'anno in corso, secondo l'unctad12, sono migliorate sensibilmente. Infatti, secondo l'analisi, per il 2021 si prevede una crescita degli Ide nel mondo tra il 10 e il 15 per cento; di questo aumento beneficeranno maggiormente le economie sviluppate (con un tasso di crescita tra il 15 e il 20 per cento) rispetto a quelle emergenti e in via di sviluppo (tra il 5 e il 10 per cento). I comparti maggiormente beneficiari dei capitali esteri investiti sono quelli della salute e della transizione ecologica". (Rin)