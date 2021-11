Roma: fermato rapinatore seriale, 14 i furti messi a segno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano, G.M. di 49 anni, è stato sottoposto a fermo perché ritenuto autore di quattordici rapine aggravate, commesse nei quartieri Tor Carbone, Colombo e San Giovanni a danno di supermercati, negozi per la casa ed altri esercizi commerciali, nei decorsi mesi di settembre ed ottobre e nel corrente mese di novembre. A fermarlo sono stati i falchi della squadra mobile di Roma. L'indagine, avviata con l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito agli operatori di ricondurre numerosi episodi allo stesso soggetto. A incastrarlo le descrizioni fornite dalle vittime che hanno riferito di un uomo armato di coltelli o pistola, particolarmente robusto e con una fasciatura sulla mano sinistra. Quest'ultimo particolare ha destato l'interesse degli investigatori, che hanno sospettato che il rapinatore coprisse un tatuaggio per non essere riconosciuto. (segue) (Rer)