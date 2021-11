Roma: fermato rapinatore seriale, 14 i furti messi a segno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restringendo il campo a una serie di soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, residenti in aree limitrofe a quelle in cui si erano verificate le rapine, i poliziotti sono risaliti al 49enne che infatti aveva un tatuaggio sul dorso della mano. Dall'analisi delle telecamere di un esercizio commerciale è emerso che l'uomo è stato immortalato, subito dopo una rapina, mentre transitava nei pressi di via Marconi e così è stato possibile rintracciarlo. Il 49enne inoltre era a bordo di uno scooter, successivamente risultato rubato, ed è stato visto salire a bordo di un secondo mezzo che poi è risultato essere quello utilizzato nel corso delle rapine. A quel punto è stato sottoposto a verifica domiciliare, a seguito della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro numerosi indumenti utilizzati nel corso delle rapine e una pistola giocattolo, rinvenuta nel sottosella della moto. (segue) (Rer)