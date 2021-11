Roma: fermato rapinatore seriale, 14 i furti messi a segno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all'evidenza dei fatti, il soggetto ha ammesso la propria responsabilità. L'uomo è stato sottoposto a fermo per le quattordici rapine contestategli, e deferito per ricettazione dei due scooter rubati trovati nella sua disponibilità. Ora si trova agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico: la misura è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, in quanto i 49enne è ritenuto responsabile di 14 rapine. (Rer)