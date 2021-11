Bosnia: crisi istituzionale, in settimana visita del commissario Ue Varhelyi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, si recherà la prossima settimana in Bosnia, per discutere della situazione politica nel Paese dei Balcani con i leader dei partiti locali. Lo riferisce il portale "Sarajevo Times". In precedenza, Varhelyi ha inviato un messaggio agli attori politici in Bosnia-Erzegovina. “Vogliamo che gli attori in Bosnia-Erzegovina rispettino e attuino pienamente l'accordo di Dayton. Abbiamo bisogno di una Bosnia in cui tutte le istituzioni statali siano funzionali e invito tutti gli attori a rispettare la nostra richiesta. Non è solo nell'interesse dell'Unione europea e della stabilità in questa regione, ma anche nell'interesse del popolo della Bosnia-Erzegovina”, ha affermato Varhelyi a proposito della crisi politica in corso nel Paese. (segue) (Seb)