Bosnia: crisi istituzionale, in settimana visita del commissario Ue Varhelyi nel Paese (3)

- Anche gli Stati Uniti sono preoccupati per il percorso che la Bosnia Erzegovina ha intrapreso, come ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una lettera inviata ai membri della presidenza tripartita bosniaca. Secondo quanto riferisce il sito "Oslobodjenje", Blinken ha sottolineato che qualsiasi ritiro unilaterale dalle istituzioni statali e i tentativi di destabilizzare gli Accordi di Dayton comporteranno una reazione, precisando che ciò include la presa in considerazione di possibili sanzioni. Eventuali passi per minare le istituzioni della Bosnia Erzegovina metterebbero a repentaglio non solo la prospettiva europea del Paese, ma anche la stabilità e le garanzie necessarie per la ripresa economica e gli investimenti esteri, ha proseguito Blinken. "Come testimoni della firma degli Accordi di pace di Dayton, gli Stati Uniti ribadiscono che le mosse per ritirarsi unilateralmente dalle istituzioni a livello statale o qualsiasi altro tentativo di destabilizzare gli Accordi di Dayton saranno accolti con misure appropriate, inclusa la considerazione delle sanzioni", ha dichiarato il segretario di Stato Usa, invitando tutte le parti al dialogo. (segue) (Seb)