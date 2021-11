Bosnia: crisi istituzionale, in settimana visita del commissario Ue Varhelyi nel Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha poi affrontato il tema degli emendamenti alla legge elettorale della Bosnia Erzegovina. "Questo richiede un ritorno al tavolo (delle trattative), la partecipazione al processo decisionale e l'impegno a costruire il consenso necessario per far avanzare il Paese. Il successo del disegno di legge richiede la cooperazione di tutti e tre i popoli costituenti, della Repubblica Srpska e della Federazione, per ottenere uguali diritti per tutti i cittadini", ha osservato il segretario di Stato Usa sottolineando che la nuova legge elettorale e le riforme costituzionali sono cruciali anche per risolvere il problema della discriminazione e soddisfare gli standard europei. Blinken ha ricordato anche la lettera che ha inviato ai membri della presidenza tripartita nel marzo di quest'anno. "Da allora, nel vostro Paese si è sviluppata una crisi politica che minaccia la stabilità regionale. Vorrei ribadire la nostra continua preoccupazione per il percorso che il vostro Paese ha intrapreso, nonché l'impegno incrollabile degli Stati Uniti a sostenere la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Blinken. (Seb)