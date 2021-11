Bangladesh: Khaleda Zia, Partito nazionalista chiede cure all’estero per la sua leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha chiesto nuovamente che la sua presidente ed ex premier, Khaleda Zia, malata e con due condanne penali sospese, venga autorizzata a curarsi all’estero. Il segretario generale, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, ha lanciato oggi a Dacca uno sciopero della fame di sette ore (dalle 9 alle 16), che sta per concludersi, in solidarietà con la leader e ha parlato davanti a centinaia di sostenitori radunati davanti alla sede centrale del partito, annunciando altre iniziative prossimamente. Fakhrul ha ribadito che l’ex premier è in condizioni molto gravi. La scorsa settimana il ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari, Anisul Huq, ha spiegato in Parlamento che Khaleda Zia dovrebbe tornare in carcere prima di chiedere l’autorizzazione a lasciare il Paese. “Non può essere emesso un nuovo ordine su una petizione risolta. Se farà nuovamente richiesta dopo essere andata in carcere, allora la prenderemo in considerazione, ma non c’è modo di considerare alcuna nuova sospensione in base alla sezione 401 del Codice di procedura penale nelle attuali circostanze”, ha dichiarato. (segue) (Inn)