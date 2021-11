Bangladesh: Khaleda Zia, Partito nazionalista chiede cure all’estero per la sua leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 novembre Khaleda Zia è stata ricoverata per la terza volta in pochi mesi all’Ospedale Evercare di Dacca, dove si trova nel reparto di terapia intensiva coronarica. Era già stata paziente della stessa struttura dal 12 ottobre al 7 novembre per accertamenti e cure e dal 27 aprile al 19 giugno per Covid-19. La donna, 76 anni, soffre da tempo delle complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma. Khaleda Zia ha ricevuto due condanne giudiziarie, ma per il suo stato di salute ha ottenuto la sospensione della pena il 25 marzo 2020, prorogata di sei mesi in sei mesi, l’ultima volta a settembre, a condizione di ricevere le terapie in casa e non lasciare il Paese. Prima di tornare nella sua abitazione era stata trasferita dal carcere al policlinico universitario Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu), rimanendovi per quasi un anno. (segue) (Inn)