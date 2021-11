Colombia: visita segretario Onu Guterres il 23 novembre per anniversario accordo pace con Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si recherà in visita ufficiale in Colombia il 23 novembre, in occasione del quinto anniversario della firma dell'accordo di pace tra Bogotà e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Nella capitale colombiana, Bogotà, Guterres avrà un incontro con il presidente, Ivan Duque, alcuni dei leader della ex guerriglia, vittime del conflitto armato, rappresentanti delle comunità sociali, oltre che magistrati della Giurisdizione speciale di Pace (Jep), il tribunale che giudica i casi portati alla luce dal processo di pace. Guterres "farà un bilancio dei principali successi del processo di pace, e delle sfide ancora in atto", riferisce la segreteria generale invitando le parti a portare avanti un accordo di "grande ambizione" a beneficio di tutti i colombiani. (segue) (Mec)