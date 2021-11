Milano: sequestrati beni per il valore di 90mila euro a truffatore 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi a Verona un sequestro di prevenzione a carico di un 23enne cittadino francese del valore complessivo di circa 90mila euro, tra un’auto, contanti e un orologio. Nel maggio scorso, una donna aveva denunciato a Milano di avere subito una truffa: a fronte della vendita di un prestigioso orologio Franck Muller, del valore di circa 40mila euro, aveva ricevuto in cambio delle banconote false, suddivise in fascette, con su impressa la dicitura facsimile, da un uomo che si era presentato come Viktor Bakarian, manager di una società con sede a Londra, persona risultata poi inesistente. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile milanese avevano evidenziato che quel nome era già emerso in occasione di un controllo svolto dai poliziotti del Commissariato Rho/Pero, a seguito del quale erano state denunciate due persone, con precedenti di polizia, in possesso di banconote palesemente false. Nello smartphone di uno dei due uomini, gli agenti avevano trovato una chat in cui lui si presentava con quelle generalità e, nella quale, vi erano foto dell'orologio trafugato. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare come questi avesse architettato la truffa, contattando la donna, pattuendo il prezzo, nonché affittando un ufficio in via Costa dove si è consumata la truffa. (segue) (Com)