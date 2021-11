Milano: sequestrati beni per il valore di 90mila euro a truffatore 23enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini della Polizia di Stato hanno poi consentito di raccogliere altri elementi a carico del soggetto in ordine al coinvolgimento in ulteriori truffe, avvenuto in Liguria e nella città di Milano. Alla luce dei riscontri e degli elementi emersi nel corso dell'attività l'Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dell'uomo, un cittadino di origine francese, un decreto di perquisizione, all'esito del quale erano stati reperiti somme in contanti e orologi di pregio: partendo da tali importanti elementi la Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha avanzato al Tribunale - Misure di Prevenzione del capoluogo lombardo la richiesta di applicazione della Misura di Prevenzione Patrimoniale a carico del soggetto, posto che questi non aveva alcun reddito, ma disponeva, anche indirettamente, di beni ed utilità il cui valore è risultato non commisurato ai redditi. L'Ufficio Giudiziario ha emesso il provvedimento del Sequestro di Prevenzione, eseguito a Verona nei giorni scorsi: sono stati sequestrati una vettura, contanti e un orologio del valore complessivo di circa 90mila euro. (Com)