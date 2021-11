Ambiente: Confindustria, nel 2020 forte riduzione dei livelli di emissioni di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di sostenibilità ambientale, le stime del Centro Studi Confindustria mostrano come, nel 2020, parallelamente al calo dell’attività manifatturiera vi sia stata una forte riduzione dei livelli di emissioni di CO2 nell’atmosfera in tutte le principali economie industriali del mondo, a partire da Ue (-8,4 per cento rispetto al 2019) e Usa (-7,7 per cento), con la sola, rilevante, eccezione della Cina (+1,6 per cento). Le emissioni prodotte dalla manifattura cinese sono peraltro stimate in accelerazione rispetto alle media del quadriennio 2015-2019. La manifattura italiana si conferma, anche nel 2020, tra le più virtuose al mondo in termini di ridotte emissioni, insieme a quella tedesca e francese.(Rin)