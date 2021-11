Economia: Confindustria, tenuta capacità produttiva ha scongiurato ondata di chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tenuta della capacità produttiva in Italia, sostenuta anche da un massiccio ricorso ai prestiti garantiti dallo Stato (il nuovo debito netto contratto dalle imprese manifatturiere italiane nel 2020 è stato pari a 4,1 punti di fatturato, rispetto ad appena 0,3 nel 2019), ha scongiurato una forte ondata di chiusure ed evitato così pesanti ricadute negative sul fronte dell’occupazione. È quanto emerge del rapporto 'La manifattura al tempo della pandemia. La ripresa e le sue incognite' del centro studi di Confindustria, secondo cui alla fine del secondo trimestre 2021, le ore lavorate nell’industria risultavano sotto dei livelli pre-pandemici del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, gli occupati dell’1,1 per cento. Per la seconda parte dell’anno, le attese delle imprese manifatturiere sul fronte della domanda di lavoro restano positive. (Rin)