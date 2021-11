Governo: Salvini, priorità taglio tasse su bollette, nucleare pulito e rottamazione cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto, appellandosi anche alla sensibilità del presidente Mario Draghi, un impegno al governo per tagliare il costo delle bollette di luce e gas a carico di famiglie e imprese: gli aumenti vertiginosi sono ormai una vera emergenza economica e sociale. Lo riferisce la Lega, secondo cui i tecnici della partito sono al lavoro per presentare un documento parlamentare che permetta che anche l’Italia, come tanti altri Paesi europei, possa partecipare alla ricerca per un futuro utilizzo del nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito. Pronta anche la proposta per rottamare le cartelle esattoriali per gli anni 2018 e 2019, e per la riapertura dei termini di pagamento per le rate non pagate. (Rin)