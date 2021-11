Germania: Wieler (Rki), esiste il rischio di una quinta ondata di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quinta ondata di coronavirus in Germania è ancora possibile, qualora il numero di vaccinati non fosse sufficiente. Lo ha affermato Lothar Wieler, presidente dell'Istituto “Robert Koch” di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Parlando all'agenzia di stampa "Dpa", Wieler ha rilevato che "la situazione invernale dipende fortemente da ciò che accade ora". "Se la riduzione dei contatti e la vaccinazione non avranno un forte successo, avremo anche una quinta ondata secondo l'attuale modello", ha affermato il presidente dell'Rki. "Ora bisogna garantire che i contatti delle persone siano limitati in tutta la Germania", ha proseguito. Da giorni Wieler sottolinea che dovrebbero essere evitati grandi festeggiamenti, grandi eventi e grandi assembramenti di persone al chiuso. "Gli effetti di ciò si vedrebbero nel numero di contagi già dopo due settimane", ha spiegato il presidente dell'Rki. (segue) (Geb)