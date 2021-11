Germania: Wieler (Rki), esiste il rischio di una quinta ondata di Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wieler si è espresso a favore dell'azione preventiva, anche nei Laender che non sono stati così gravemente colpiti dall'aumento dei contagi: “Nei Laender dove i numeri sono ancora bassi, abbiamo la possibilità di mantenerli a questo livello con le restrizioni. Dove i numeri sono alti, in realtà è molto tardi, se non troppo tardi", ha detto. "La seconda cosa che dobbiamo fare ora è aumentare in modo massiccio le attività di vaccinazione", ha affermato Wieler. Tuttavia, ciò non influisce sul numero di casi tanto rapidamente quanto sulla riduzione del numero di contatti. "Gli effetti di ciò si vedrebbero in tre-cinque settimane, la vaccinazione ha un effetto a medio termine", ha spiegato. "Il vaccino è la via d'uscita dalla pandemia", ha detto Wieler. "Ma ciò non significa che altre misure possano essere completamente trascurate", ha proseguito. La vaccinazione offre un livello di protezione molto, molto elevato. "Ciò che alcune persone potrebbero non comprendere appieno è che non esiste una protezione al cento per cento e che la protezione contro il contagio non è così elevata come quella contro le malattie gravi", ha rilevato Wieler. (Geb)