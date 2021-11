Milano: Mascaretti (Fd’I), Rdc non aiuta a trovar lavoro, è spreco da 9 miliardi annui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti torna all’attacco del Reddito di cittadinanza, definendolo un assoluto fallimento dal punto di vista dell’inserimento lavorativo. "Come si legge sul sito del Governo il Reddito di cittadinanza è, o meglio dovrebbe essere - una misura di politica attiva del lavoro- ed -è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo- In realtà non è così. Lo avevo detto subito insieme a tutti coloro che di politiche del lavoro ne capiscono qualcosa", dichiara Mascaretti in una nota. Invece, continua il consigliere ed ex assessore alle politiche del Lavoro di Milano, “è insignificante il numero di coloro che hanno trovato lavoro grazie al reddito rispetto al numero dei percettori, mentre invece si è rilevato elevatissimo il costo di questo strumento, che fino al 2028 comporterà una spesa di 9 miliardi di euro annui. Quello che ha questa misura del Governo ha sicuramente favorito, è un incremento del lavoro nero". “Riassumendo -conclude Mascaretti -, i lavoratori e le imprese pagano tasse e contributi che vengono utilizzati per il Reddito di cittadinanza, uno strumento che contribuisce a dopare il mercato del lavoro e favorire il lavoro nero. Complimenti”.(Com)