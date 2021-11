© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certo del fatto di non aver mai violato la legge, quindi neanche quella sul finanziamento illecito alla politica. Lo afferma il leader di Italia viva ai microfoni di Radio1. "Male non fare paura non avere. Alcuni investigatori, invece, hanno violato la legge e la carta costituzionale. C'è un processo in corso aspettiamo l'esito", aggiunge Renzi. (Rin)