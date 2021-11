© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva non sarà mai con chi sta con i 5 stelle e non staremo mai con Salvini e Meloni. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi ai microfoni di Radio1. "Non ci siamo spostati noi al centro, ma il Pd che è diventato grillino", aggiunge Renzi. (Rin)