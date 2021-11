Sardegna: bando mobilità, 65 medici aderiscono e chiedono il trasferimento nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 65, fino ad ora, i medici residenti in varie regioni italiane che hanno aderito al bando mobilità della Regione e chiedono di trasferirsi in Sardegna. Si tratta del primo contingente che ha presentato la domanda: il bando prevede una disponibilità totale di 166 posti per le strutture pubbliche, ospedali e medicina territoriale. Un dato commentato positivamente dal Presidente della Regione Christian Solinas, che ricorda come la Regione, oltre ad avere programmato e in parte già portato a compimento una serie di concorsi pubblici per coprire i gravi vuoti di organico presenti in tutte le strutture del sistema sanitario pubblico, stia ricorrendo anche ad altri strumenti di reclutamento. "Occorre tornare ad investire sul personale - dice Solinas - un aspetto troppo trascurato nel passato, in anni di blocco del turn over e degli investimenti infrastrutturali, di ricerca spasmodica di pareggi di bilancio che non si conciliano con le esigenze di un servizio sanitario efficiente e all'altezza delle giuste aspettative dei cittadini". (segue) (Rsc)