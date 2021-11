Difesa: Portolano, rapporto tra Forze armate e industria evolva verso sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Occorre che "il rapporto tra le Forze armate e l'industria evolva verso una sinergia tra tutte le componenti interessate, tenendo conto delle prioritarie esigenze di sviluppo capacitivo dello strumento militare e degli obiettivi di innovazione tecnologica e di competitività dell'intero paese". Con queste parole il generale di corpo d'armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, ha dato il via il 19 novembre alla giornata espositiva dedicata ai mezzi ed equipaggiamenti prodotti dall'industria italiana della difesa. Lo riferisce un comunicato stampa di Segredifesa, esposizione dell'industria della difesa italiana. L'evento, naturale prosecuzione della due giorni di lavori del Nato Industry Forum, si è svolto in due sedi: la prima parte all'interno della base dell'Aeronautica militare italiana di Pratica di Mare, con esposizione statica di mezzi e materiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e la seconda a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della squadra navale della Marina militare, ormeggiata al porto di Civitavecchia. (segue) (Com)