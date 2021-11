Difesa: Portolano, rapporto tra Forze armate e industria evolva verso sinergia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato su input della Rappresentanza italiana presso il Comitato atlantico, l'evento è stato organizzata da Segredifesa assieme all'associazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), l'associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie Ict per lo spazio (Asas) e l'associazione delle imprese per le attività spaziali (Aipas). La giornata è servita come concretizzazione delle discussioni occorse al Nato Industry Forum, che per la prima volta si è svolto in Italia nei giorni 17 e 18 novembre, e ha fornito un esempio tangibile delle eccellenze italiane dell'industria della difesa. Hanno partecipato, tra gli altri, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente italiano presso il North Atlantic Council, l'onorevole Guido Crosetto, presidente di Aiad e un gruppo di rappresentanti industriali e di addetti militari dell'Alleanza atlantica. Numerosa la partecipazione delle aziende: oltre 30, tra le quali Aerea, Leonardo, Iveco-Oto Melara, Elettronica, Mbda, Leonardo, Telespazio, Amazon Web Services Emea, Thales Alenia Space, Beretta e altri. (Com)