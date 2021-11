Paesi Bassi: Rotterdam, sette feriti dopo manifestazione contro misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone, tra cui alcuni agenti delle forze dell'ordine e un giornalista, sono rimaste ferite durante i disordini di questa notte a Rotterdam, nei Paesi Bassi, contro le misure anti Covid. La polizia locale ha arrestato almeno 20 persone. "Ci sono immagini chiare di molti sospetti. Continueremo le indagini", ha detto il sindaco di Rotterdam Ahmed Aboutaleb, definendo le proteste iniziate ieri sera e durate oltre quattro ore come "un'orgia di violenza". Durante i disordini, la polizia ha sparato colpi di avvertimento, provocando il ferimento di più persone. Le forze dell'ordine hanno riferito che diversi agenti sono rimasti feriti, così come un giornalista che avrebbe preso dei pugni in faccia. Solo all'1:30 circa, quattro ore dopo l'inizio dei disordini, la polizia ha riferito che la situazione in città era "gestibile". Nonostante un gran numero di agenti e unità della squadra antisommossa della polizia siano arrivati ​​rapidamente sulla scena, inizialmente sono stati "sopraffatti da rivoltosi e manifestanti", ha detto Aboutaleb durante una conferenza stampa. "I rivoltosi hanno attaccato pesantemente la polizia in diversi momenti", ha detto il sindaco di Rotterdam. (segue) (Beb)