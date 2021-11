Paesi Bassi: Rotterdam, sette feriti dopo manifestazione contro misure anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì, intorno alle 20:00, centinaia di persone si sono radunate sul Coolsingel, la via centrale di Rotterdam, per contestare i piani del governo per introdurre una politica 2G, ovvero con due distinti meccanismi per accesso ai locali pubblici, destinati a vaccinati e non vaccinati contro il Covid. I manifestanti hanno bersagliato gli agenti con fuochi d'artificio, bidoni della spazzatura e altri oggetti sono stati dati alle fiamme. La polizia ha dispiegato un cannone ad acqua per riportare la situazione sotto controllo. I vigili del fuoco hanno richiesto la protezione della polizia durante lo spegnimento di vari incendi. (Beb)