Sardegna: 109 nuove assunzioni all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aversano ha poi reso noto cha l'Aspal bandirà a breve i concorsi per l'assunzione di 3 funzionari tecnici esperti in comunicazione e gestione dei social media e 5 funzionari tecnici della mediazione interculturale. Inoltre è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto al personale dirigente in servizio, a tempo indeterminato, appartenente al Sistema Regione e delle altre pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di direttore dei seguenti Servizi dell'ASPAL: Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture manutenzioni dei beni mobili e immobili, Servizio progetti su base regionale e comunitaria, Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione. Le domande si potranno presentare entro il 6 dicembre prossimo. (Rsc)