Libia: Alta commissione elettorale, finora 23 candidati alle presidenziali

- L'Alta commissione elettorale nazionale libica continua a ricevere le candidature per le elezioni presidenziali, che dovrebbero svolgersi il 24 dicembre. Fino a giovedì, 18 novembre, l'ufficio di gestione elettorale a Tripoli ha ricevuto 23 candidature, tra cui quella di Othman Abdel Jalil, Abdul Salam Younis Rahil, Fathi Bashagha, l'ex ministro dell'Interno, Muhammad Khaled al Ghaweel, Marwan Omeish, Abdul al Hakim Akshim e Ismail al Shteiwi, mentre l'ufficio dell'amministrazione elettorale a Bengasi ha ricevuto la candidatura di Osama al Barasi. Sulla pagina Facebook, l'Alta commissione ha dichiarato: "L'accettazione dei documenti è preliminare perché i fascicoli saranno inviati al procuratore generale, all'Agenzia per le indagini penali e all'amministrazione generale dei passaporti e della nazionalità, in conformità con la legge elettorale, per determinare la veridicità dei dati inseriti". In una fase successiva, l'Alta commissione annuncerà le liste preliminari ai media e sul sito ufficiale. Per quanto riguarda le elezioni dei deputati della Camera dei rappresentanti, finora l'Alta commissione ha ricevuto 1.231 candidature in tutte le circoscrizioni elettorali, tra cui quelle di 159 donne. (Lit)