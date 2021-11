Russia: nelle ultime 24 ore registrati 37.120 nuovi casi di Covid, 1.254 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati 37.120 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il Centro federale per la gestione del Covid-19. "Nelle ultime 24 ore, 37.120 nuovi casi di Covid-19 sono stati confermati in 85 regioni, inclusi 2.405 casi (6,5 per cento) senza sintomi clinici", ha comunicato l'agenzia sanitaria. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 1.254, portando il bilancio complessivo delle vittime a 262.843. (Rum)