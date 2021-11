Cina: caporedattore “Global Times”, tennista Peng è libera a casa sua e ricomparirà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tennista cinese Peng Shuai è libera, si trova a casa sua e ricomparirà in pubblico presto. Lo ha scritto su Twitter Hu Xijin, il caporedattore del “Global Times”, quotidiano sugli affari internazionali edito dal Partito comunista. “Oggi ho avuto conferma tramite mie fonti che queste foto rappresentano effettivamente lo stato attuale di Peng Shuai. Nei giorni scorsi è rimasta a casa sua liberamente e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività”, si legge nel tweet, che fa riferimento a quanto pubblicato precedentemente da un altro giornalista, Shen Shiwei. Quest’ultimo ha condiviso alcune foto di Peng che sarebbero state postate sul suo account WeChat con la scritta “Buon fine settimana”. Le fotografie sono ambientate in un interno, una stanza piena di peluche, e la tennista appare insieme a un gatto. (segue) (Cip)