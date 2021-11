Cina: caporedattore “Global Times”, tennista Peng è libera a casa sua e ricomparirà presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peng, 35 anni, non è più stata vista in pubblico dopo che, il 2 novembre, ha affidato a un lungo post sul suo account WeChat il racconto delle molestie subite a seguito di un pranzo a casa di Zhang Gaoli, ex vice primo ministro della Cina, con il quale avrebbe poi intrattenuto una relazione consensuale per alcuni anni. Il post è stato prontamente rimosso e il profilo di Peng è stato oscurato per alcune ore dopo l’annuncio, mentre sui social è stato lanciato l’hashtag #WhereIsPengShuai. Il 75enne Zhang ha ricoperto la carica di vicepremier dal 2013 al 2018 e ha servito nel Comitato permanente del Politburo del Partito comunista tra il 2012 e il 2017. Peng Shuai si è imposta ai vertici mondiali del tennis dopo aver vinto i titoli di doppio a Wimbledon nel 2013 e l'Open di Francia nel 2014. (segue) (Cip)