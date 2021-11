Cina: caporedattore “Global Times”, tennista Peng è libera a casa sua e ricomparirà presto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la denuncia degli abusi l’amministratore delegato dell’Associazione femminile di tennis (Wta), Steve Simon, ha dichiarato di aver ricevuto una falsa e-mail dalla tennista. L’emittente cinese “Cgtn” ne ha diffuso il testo integrale, contenente una ritrattazione delle accuse e rassicurazioni in merito alla propria salute. “Le informazioni riguardanti l’accusa di violenza sessuale sono false. Non sono né dispersa né in pericolo. Stavo solo riposando a casa, va tutto bene”, è scritto nel testo. “Grazie mille di esservi preoccupati di me. Se la Wta dovesse pubblicare altre notizie sul mio conto, vi prego di verificarle prima direttamente con me, chiedendomi il consenso per la pubblicazione. Da tennista professionista, vi ringrazio di cuore per l’attenzione che mi avete rivolto. Spero in futuro di promuovere con tutti voi il tennis cinese affinché possa migliorare sempre di più”, si legge nella conclusione. (segue) (Cip)