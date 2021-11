Cina: caporedattore “Global Times”, tennista Peng è libera a casa sua e ricomparirà presto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Simon, in un'intervista alla “Cnn”, ha minacciato il ritiro della Wta dalla Cina. "Siamo pienamente preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno”, ha detto, sottolineando che “le accuse di stupro sono più importanti degli affari”. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con i giornalisti, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono preoccupati per le notizie relative alla scomparsa della star del tennis cinese Peng Shuai e si uniscono alle richieste a Pechino di fornire prove sulle sue condizioni. Da parte cinese non ci sono state dichiarazioni ufficiali. (Cip)