Roma: sabato di proteste, centro bloccato tra sit-in e cortei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un sabato delicato sul fronte della sicurezza e della mobilità a Roma. Sono diverse le manifestazioni e i presidi autorizzati in città per oggi. Dalle 10:30 alle 13:30 in piazza Bocca della Verità protesta il comitato “No discarica di Roncigliano”. In caso di chiusure su via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781. Tra le 16:00 e le 20:00, al Circo Massimo tornano a manifestare i “No green pass”: sono attese circa un migliaio di persone. Già diverse ore prima della protesta saranno installati divieti di sosta su via del Circo Massimo; via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa. Sono possibili chiusure al traffico e deviazioni. (segue) (Rer)