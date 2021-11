Roma: sabato di proteste, centro bloccato tra sit-in e cortei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, in caso di chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781. Infine, dalle 17 alle 20, sfilerà il corteo per “Commemorare le vittime della transfobia del mondo” da piazza della Repubblica a piazza Vittorio. Il percorso che seguiranno i manifestanti va da via delle Terme di Diocleziano a via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Largo Brancaccio, via dello Statuto. Sono previste modifiche per le linee del trasporto pubblico 5, 14, 16, 40, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H. (Rer)