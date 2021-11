Roma: De Priamo (Fd'I), linee programmatiche di Gualtieri astratte ed evasive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inoltre rilevato come sia stato incauto promettere di pulire Roma in due mesi quando è evidente che occorre una forte azione sulla impiantistica e sulla chiusura del ciclo. Poco o niente anche su impianti sportivi pubblici, sui centri anziani e sulle strutture sociali ed educative. Abbiamo ribadito inoltre che le partecipare e società comunali in sofferenza vanno supportate a partire da Roma Multiservizi che va internalizzata. Anche sul trasporto pubblico ed urbanistica vi sono proposte generiche ed evasive che dovranno essere concretizzate al più presto per non rimanere mere petizioni di principio. In Aula saremo una opposizione intransigente e dura sebbene leale, che guarderà come sempre al bene di Roma e dei romani - conclude De Priamo - Gualtieri esca delle petizioni di principio ed inizi a lavorare seriamente per la città che merita di risollevarsi dal declino in cui è sprofondata". (Com)