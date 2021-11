Yemen: Usa condannano detenzione collaboratori ambasciata statunitense a Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano la detenzione e il maltrattamento da parte dei ribelli sciiti Houthi di dozzine di cittadini yemeniti e dei loro familiari semplicemente perché hanno lavorato per gli Usa a Sana'a in qualità di custodi da quando l'ambasciata statunitense ha sospeso le operazioni nel 2015. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Molti di questi dipendenti sono ancora detenuti. L'abuso non provocato da parte degli Houthi di questi cittadini yemeniti è un grave disprezzo delle norme diplomatiche, così come la flagrante violazione da parte degli Houthi del complesso utilizzato dall'ambasciata degli Stati Uniti prima del 2015", ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense. "Queste azioni sono un affronto all'intera comunità internazionale. Gli Houthi devono rilasciare immediatamente illesi tutti i dipendenti yemeniti degli Stati Uniti, lasciare il complesso dell'ambasciata, restituire le proprietà sequestrate e cessare le loro minacce", ha concluso. (Nys)