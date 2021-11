Business news: Spagna, nel 2020 Adecco ha aiutato quasi 106 mila persone a trovare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di gestione delle risorse umane Adecco ha aiutato 105.990 persone, tra cui 29.380 sotto i 25 anni, a trovare lavoro nel 2020 in Spagna. Adecco ha lanciato un programma speciale per aiutare a trovare opportunità di lavoro in altri settori per i lavoratori colpiti dalle restrizioni del coronavirus. Così, dall'inizio della pandemia fino al 31 dicembre scorso, questa iniziativa è riuscita a mobilitare 68.603 posti di lavoro in settori essenziali. La pandemia ha creato nuove condizioni di lavoro più flessibili, ma allo stesso tempo nuove sfide che richiedono investimenti in istruzione e formazione, soprattutto nei "gruppi più a rischio come i giovani, i talenti senior e le persone più vulnerabili", ha sottolineato Adecco Spagna in un comunicato. L'azienda ha investito più di 5 milioni di euro nella formazione nel 2020 per migliorare l'occupabilità di circa 81 mila persone in un mercato del lavoro che richiede competenze multiple e adattabilità al cambiamento e alla trasformazione digitale. Il gruppo Adecco ha anche messo a disposizione dei cittadini durante la pandemia una piattaforma di apprendimento online con più di 70 programmi di formazione, divisi in 9 blocchi tematici. Circa 40 mila persone erano interessate a partecipare al progetto e più di 29 mila sono iscritte a uno dei programmi. (Spm)