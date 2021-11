Business news: Rwe investirà 50 miliardi di euro per accelerare sviluppo elettricità verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe investirà 50 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030 al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti per l'elettricità verde. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gruppo intende investire nella generazione di elettricità da fonti rinnovabili e dal gas, così come nel commercio di energia. L'obiettivo è una capacità di 50 gigawatt per il 2020. A tal fine, Rwe vuole aumentare in maniera significativa la produzione di energia, da una media annuale di 1,5 gigawatt a una di 2,5. Questa nuova strategia è stata denominata da Rwe “Growing Green”. (Geb)