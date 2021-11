Business news: Ucraina, 62 milioni di euro investiti in accordi condivisione produzione su due giacimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, almeno 1,9 miliardi di grivnie (62 milioni di euro) saranno investiti in Ucraina nell'industria petrolifera e del gas nell'ambito di due accordi di condivisione della produzione relativi ai giacimenti di Hrunivska e Okhtyrska. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal. "Aumento della produzione nazionale di gas. Nella riunione del Consiglio dei ministri di questa settimana sono stati approvati i termini di due accordi di condivisione della produzione all'interno dei giacimenti di idrocarburi di Hrunivska e Okhtyrska. Secondo stime preliminari, saranno investiti almeno 1,9 miliardi di grivnie. In totale, nell'ultimo anno sono stati firmati otto accordi di condivisione della produzione, che hanno consentito di aumentare significativamente la produzione di gas dal prossimo anno", ha scritto il primo ministro su Facebook. Il ministero dell'Energia dell’Ucraina prevede di attrarre oltre 10 miliardi di grivnie (330 milioni di euro) di investimenti per i primi cinque anni di attuazione degli accordi di condivisione della produzione nel settore estrattivo. Alla fine del 2020 e all'inizio del 2021, sono stati firmati accordi di condivisione della produzione per otto giacimenti in Ucraina con cinque società (per la prima volta negli ultimi nove anni). In particolare, quattro campi sono stati assegnati a Ukrgazvydobuvannia. (Rum)