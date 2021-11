Business news: Spagna, cinese Ctg compra portafoglio eolico di 181 MW da Epd Renowables

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa elettrica statale cinese China Three Gorges (Ctg) ha raggiunto un accordo con Energie di Portogallo (Edp) Renowables per acquisire il 100 per cento di un portafoglio eolico di 181 MW in Spagna per un valore stimato di 307 milioni di euro. L'operazione comprende 12 parchi eolici che rientrano nel regime di remunerazione regolamentato, con un'età media del portafoglio di 12 anni. Il corrispettivo totale della transazione si traduce in un valore di 1,7 milioni di euro per MW, come spiegato dalla società. Questa transazione consente al gigante asiatico delle rinnovabili di continuare a consolidare le sue operazioni in Spagna, dove ha già 23 impianti eolici, 14 impianti fotovoltaici e un team di gestione di alto livello, composto per lo più da esperti locali. China Three Gorges è sbarcata in Spagna nel 2020 con l'acquisto di 500 MW di asset solari da X-Elio. La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni normative necessarie. Ctg si concentra sullo sviluppo, la gestione e la distribuzione di energia idroelettrica, così come la generazione di energia rinnovabile in Cina e all'estero, tra cui l'energia solare, eolica onshore e offshore con investimenti in Europa in Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito e Grecia. (Spm)