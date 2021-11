Business news: Ungheria, AviAlliance tratta la vendita dell’aeroporto di Budapest con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tedesca di gestione aeroportuale AviAlliance, maggiore azionista nell’aeroporto internazionale Ferenc Liszt di Budapest, ha iniziato un negoziato formale con il governo per la vendita del sito. Lo ha reso noto AviAlliance in una dichiarazione. A detta dell’azienda, il prezzo offerto dall’esecutivo magiaro per la vendita dell’aeroporto merita di essere ponderato. A ottobre il quotidiano economico “Vilaggazdasag” ha reso noto che un consorzio di compratori sponsorizzati dal governo, che include la compagnia petrolifera Mol e quella immobiliare Indotek Group, ha avanzato un’offerta da 4,4 miliardi di euro per ottenere il controllo dell’aeroporto della capitale. Il premier vorrebbe concludere l’operazione entro le elezioni della prossima primavera, ha riferito “Vilaggazdasag”. Lo Stato manterrebbe comunque il 51 per cento come parte del suddetto consorzio. (Vap)