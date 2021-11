Business news: Alekperov (Lukoil), interesse ad aumentare partecipazione in giacimento gas Shah Deniz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lukoil, la principale compagnia petrolifera privata russa, è interessata ad incrementare la propria presenza in progetti inerenti il gas e a tal proposito sta negoziando un aumento della sua partecipazione nel progetto del giacimento di gas naturale Shah Deniz, in Azerbaigian. Lo ha annunciato Vagit Alekperov, presidente della Lukoil, ricordando che nel progetto in questione, del quale la compagnia petrolifera russa detiene il 10 per cento, "c'è un consorzio che ha un diritto di prelazione, quindi ci sono delle trattative in corso". (Rum)