Business news: Serbia, commissione per aiuti di Stato chiede restituzione soldi a Technic Development

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione serba per il controllo degli aiuti di Stato ha ordinato ad un investitore straniero di restituire i soldi ricevuti per l'avviamento di un impianto della Geox nel sud della Serbia. E' quanto riferisce il portale d'informazione dell'emittente televisiva balcanica "N1". Secondo la commissione serba, la società Technic Development, che ha avviato negli scorsi anni la produzione di scarpe Geox nella città di Vranje, avrebbe ricevuto aiuti di Stato in violazione delle leggi. Alla società sarebbe stato richiesto di restituire oltre 400 milioni di dinari (circa 3,5 milioni di euro), ricevuti dall'aprile 2016, con gli interessi. Technic Development ha avviato l'impianto di produzione della Geox a Vranje, prima di chiuderlo ad agosto dopo oltre cinque anni. La società Technic Development, che faceva parte del gruppo Geox, avrebbe ricevuto agli aiuti di Stato per il 68,95 per cento degli investimenti totali. Lo Stato serbo, in base alla normativa allora vigente, avrebbe potuto coprire al massimo la metà dei costi sostenuti dall’investitore. La stessa società ha in seguito ricevuto anche 16 milioni di euro dalle autorità serbe per continuare a pagare gli stipendi dei dipendenti dello stabilimento in chiusura. (Seb)