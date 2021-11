Business news: Spagna, accordo tra governo e sindacati su aumento 0,6 per cento contributi lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo e i sindacati hanno finalmente raggiunto un accordo per aumentare dello 0,6 per cento la base contributiva dei lavoratori. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias" su tale questione c'è stata la rottura definitiva con la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) che ha respinto la proposta dell'esecutivo. L'obiettivo del ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, Jose Luis Escriva, è quello di creare un fondo straordinario da 50 miliardi di euro in vista del massiccio pensionamento dei cosiddetti "baby boomer" (la persone nate tra il 1958 e il 1977) nei prossimi anni aumentando dello 0,5 per cento i contributi sociali dei lavoratori dal 2023 al 2032. Lo 0,4 per cento di questo aumento sarà a carico delle imprese e lo 0,2 per cento dei lavoratori. Escriva ha spiegato che questo significherà un aumento mensile dei pagamenti alla Previdenza sociale sociale di "meno di 12 euro al mese" su una base contributiva media di circa 2 mila euro al mese. Il ministro ha criticato la Ceoe per aver rifiutato la proposta senza aver presentato alcuna alternativa durante le lunghe trattative degli ultimi mesi. Escriva, inoltre, ha assicurato che, contrariamente a quanto hanno detto i datori di lavoro, il governo calcola che l'aumento dei contributi non danneggerà la creazione di posti di lavoro, perché in Spagna "non c'è un problema di costo del lavoro" ed è per questo che c'è "spazio per aumentarli". (Spm)