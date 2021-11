Business news: britannica Bae Systems acquisisce quota di maggioranza della ceca BISim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica attiva nei settori difesa e aerospazio Bae Systems acquisirà una quota di maggioranza nella società ceca Bohemia Interactive Simulations (BISim), uno sviluppatore di software globale di soluzioni di addestramento alla simulazione di attività militari, dalla società di private equity globale The Riverside Company. È stata la stessa Bae Systems ad annunciarlo in un comunicato. "Durante la nostra partnership con Bohemia, abbiamo sviluppato un rapporto di lavoro estremamente forte", ha commentato il rappresentante di Riverside, Martin Scott. “Li abbiamo aiutati a espandersi da un'azienda con un unico prodotto a un'azienda con tre, e anzi presto, quattro prodotti; vendite internazionalizzate in un ecosistema senza rivali di oltre 360 clienti in 63 Paesi; costruito un'infrastruttura operativa scalabile e un team di gestione professionale; oltre a supportare due generazioni di sviluppo del prodotto di punta dell'azienda”, ha aggiunto Scott. L'azienda è soggetta alle consuete condizioni normative per completare la procedura, mentre il valore della transazione non è stato reso noto. (Rel)