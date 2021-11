Business news: Germania, investimenti industria ridotti del 13,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti del settore industriale tedesco nel 2020 sono diminuiti del 13,9 per cento su base annua a 60,8 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). I quattro comparti principali, ossia auto, chimica, meccanica, alimentare e mangimi per animali, hanno rappresentato più della metà degli investimenti, per 30,5 miliardi di euro. Tuttavia, un aumento si registra soltanto nell'industria chimica, con un +3,8 per cento a 6,1 miliardi di euro. Meccanica e auto hanno, invece, tagliato la spesa rispettivamente del 22,6 e 18,56 per cento. Nel settore dell'auto, la riduzione degli investimenti è stata di 13,7 miliardi di euro. (Geb)