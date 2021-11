Cile: revocato bando dell'anagrafe assegnato a azienda francese dopo revoca a consorzio cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha aggiudicato alla francese Idemia la gara per la realizzazione di nuovi passaporti e carte di identità, escludendo all'ultimo momento un consorzio sino-tedesco, per lacune nella presentazione dell'offerta. Il "Registro Civil", l'Anagrafe, ha infatti reso noto che il consorzio composto dalla cinese Aisino e dalla tedesca Muhlbauer non ha risposto all'ultima delle richieste di chiarimento su dettagli relativi all'offerta del servizio. Il bando è stato quindi aggiudicato alla compagnia francese, seconda miglior offerta con 226 milioni di dollari per dieci anni, contro i 207 milioni presentati da Aisino. Secondo l'azienda cinese la decisione del governo cileno sarebbe tuttavia legata a pressioni da parte del governo statunitense. Secondo le autorità cilene i nuovi modelli del passaporto e del documento di identità rispetteranno in questo modo "i massimi standard di confidenzialità con una significativa riduzione dei costi sia per lo Stato che per i cittadini". (segue) (Abu)