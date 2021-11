Usa: Covid, comitato Cdc raccomanda richiamo vaccini Pfizer e Moderna ad adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consulenti scientifici dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno approvato all'unanimità i richiami dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna contro il coronavirus per tutti gli adulti, una mossa che avvicina decine di milioni di adulti completamente vaccinati alla terza dose. I richiami andrebbero effettuati sei mesi dopo la seconda inoculazione. Se la dottoressa Rochelle Walensky, direttrice dell'agenzia, accetta formalmente la raccomandazione, come fa di solito, i richiami sarebbero disponibili già questo fine settimana, consentendo a molti statunitensi che lo desiderano di ricevere l’iniezione prima della festa del ringraziamento, il 25 novembre. Le nuove raccomandazioni prevedono che tutti gli over 50 - la maggior parte dei quali hanno altri fattori di rischio - "dovrebbero" ottenere il richiamo, e coloro che hanno più di 18 anni "possono" riceverlo se lo desiderano, in base al rischio e ai benefici individuali.(Nys)